به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای به کارگردانی مهدی جعفری ماجرای اسارت 23 رزمنده نوجوان را در زمان جنگ تحمیلی و آزادگی آنها را به تصویر می‌کشد. در مجموعه "گروه 23" تصاویر اردوگاه‌های عراقی بازسازی شده است.

استفاده از تصاویر آرشیوی از جنگ و عملیات‌هایی که این اسرا در آنها اسیر شده بودند از دیگر بخش‌های برنامه است که در هفته دفاع مقدس هر روز ساعت 20:35 روی آنتن شبکه چهار می‌رود. برنامه "گروه 23" بعد از هفته دفاع مقدس شنبه‌ها ساعت 21 پخش و تکرار آن ساعت یک و ده دقیقه بامداد است.