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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

رئیسیان با برنامه "گروه 23" به شبکه چهار می‌رود

رئیسیان با برنامه "گروه 23" به شبکه چهار می‌رود

مجموعه "گروه 23" به تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان به مناسبت هفته دفاع مقدس از شبکه چهار پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای به کارگردانی مهدی جعفری ماجرای اسارت 23 رزمنده نوجوان را در زمان جنگ تحمیلی و آزادگی آنها را به تصویر می‌کشد. در مجموعه "گروه 23" تصاویر اردوگاه‌های عراقی بازسازی شده است.

استفاده از تصاویر آرشیوی از جنگ و عملیات‌هایی که این اسرا در آنها اسیر شده بودند از دیگر بخش‌های برنامه است که در هفته دفاع مقدس هر روز ساعت 20:35 روی آنتن شبکه چهار می‌رود. برنامه "گروه 23" بعد از هفته دفاع مقدس شنبه‌ها ساعت 21 پخش و تکرار آن ساعت یک و ده دقیقه بامداد است.

کد مطلب 951061

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