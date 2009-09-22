توزیع دو میلیون دفترچه راهنمای مقابله با آنفلوانزای A در مدارس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تقی زاده مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران گفت: از آنجا که علاوه بر درمان مهمترین راه برای کنترل این بیماری آموزش عمومی برای جلوگیری از انتشار هر چه بیشتر این ویروس است با آغاز سال تحصیلی این اداره کل اقدام به تهیه و انتشار دو میلیون دفترچه آموزشی و 50 هزار پوستر با موضوع معرفی بیماری، علائم و سایر موارد آموزشی برای پیشگیری از این بیماری مسری کرده است.

وی افزود: با هماهنگی انجام گرفته با اداره آموزش و پرورش این دفترچه ها در میان دانش آموزان تهرانی توزیع و پوسترها نیز در کلاسهای درس نصب می شود.

تقی زاده گفت: از مدارس خواسته شده است که مایع دستشویی به اندازه کافی تامین و در مدارس استفاده کنند چون شستن مرتب دستها با صابون در پیشگیری از سرایت این بیماری موثر است.