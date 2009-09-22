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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

ممانعت بیمه مرکزی از خود بیمه گری سازمانها و نهادها

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سیاست مقام ناظر صنعت بیمه مبنی بر ممانعت از خود بیمه گری سازمانها و نهادها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب میرزایی گفت: هم اکنون بسیاری از سازمانها و نهادها عملیات بیمه ای انجام می دهند اما این عملیات در قالب یک شرکت بیمه تجاری انجام نمی شود و تمهیداتی اتخاذ شده است که این فعالیت ها در قالب شرکتهایی باشد که از بیمه مرکزی دارای مجوز هستند.

وی افزود: به عنوان مثال نیروهای مسلح دارای یک عملیات بیمه ای گسترده در داخل شبکه خودشان هستند که درحال اخذ مجوز از بیمه مرکزی هستند تا به عنوان یک شرکت بیمه ای بتوانند فعالیت کنند و با این اتفاق حجم عظیمی ار پرتفوی بیمه ای که الان در داخل وزارت دفاع در حال انجام است در شمار صنعت بیمه خواهد آمد و باعث تحول عظیم در صنعت بیمه خواهد شد.

میرزایی تصریح کرد: مراحل بررسی مجوز این شرکتها در حال اجراست و موافقت اصولی هم اعلام شده است که به نظر می رسد ظرف 3 ماه آینده به نتیجه لازم برسد.

کد مطلب 951079

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