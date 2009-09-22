  1. استانها
  2. تهران
۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۰۵

همزمان با هفته دفاع مقدس؛

برنامه جنگ، خاطره، خاکریز از رادیو البرز پخش می شود

برنامه جنگ، خاطره، خاکریز از رادیو البرز پخش می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: جنگ، خاطره، خاکریز نام ویژه برنامه رادیویی است که از امروز و همزمان با هفته دفاع مقدس از رادیو البرز پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رادیو البرز به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، هر روز ویژه برنامه ای را با نام جنگ، خاطره، خاکریز پخش می کند.

این ویژه برنامه یاد و خاطره هشت سال ایثار، شهامت و ایستادگی مردان و زنان ایران اسلامی را گرامی می دارد و از مقاومت و غیرت ملت شریف و آزاده ایران اسلامی در راه دفاع از کیان و عزت و صیانت از مرز و بوم این سرزمین کهن و پاسداری از ارزش ها و اهداف والای نظام و حکومت اسلامی ایران روایت می کند.

این برنامه رادیویی در قالب نمایشی - روایی، از امروز تا ششم مهرماه سال جاری  از ساعت 15 و 30 دقیقه به مدت پانزده دقیقه پخش می شود.

تهیه کنندگی این برنامه را بهناز بزرگمهر، از برنامه سازان گروه صبحگاهی رادیو البرز عهده دار است و حسن خلقت دوست راوی برنامه و محسن دین محمد بازیگر این برنامه است.                                                          

 

کد مطلب 951082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها