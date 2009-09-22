برنامه جنگ، خاطره، خاکریز از رادیو البرز پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رادیو البرز به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، هر روز ویژه برنامه ای را با نام جنگ، خاطره، خاکریز پخش می کند.

این ویژه برنامه یاد و خاطره هشت سال ایثار، شهامت و ایستادگی مردان و زنان ایران اسلامی را گرامی می دارد و از مقاومت و غیرت ملت شریف و آزاده ایران اسلامی در راه دفاع از کیان و عزت و صیانت از مرز و بوم این سرزمین کهن و پاسداری از ارزش ها و اهداف والای نظام و حکومت اسلامی ایران روایت می کند.

این برنامه رادیویی در قالب نمایشی - روایی، از امروز تا ششم مهرماه سال جاری از ساعت 15 و 30 دقیقه به مدت پانزده دقیقه پخش می شود.

تهیه کنندگی این برنامه را بهناز بزرگمهر، از برنامه سازان گروه صبحگاهی رادیو البرز عهده دار است و حسن خلقت دوست راوی برنامه و محسن دین محمد بازیگر این برنامه است.