۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۴

پلیس راه اعلام کرد:

انسداد محور آزادشهر - شاهرود از فردا

محور آزادشهر - شاهرود از صبح چهارشنبه به علت عملیات انفجار و ریزش برداری برای تردد تمامی وسایل نقلیه تا اطلاع ثانوی مسدود می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: محور آزادشهر-شاهرود در کیلومتر 28 در استانهای گلستان و سمنان از ساعت 9 الی 16 در روز چهارشنبه مورخه 1/7/88 به علت عملیات انفجار و ریزش برداری برای تردد تمامی وسایل نقلیه تا اطلاع ثانوی مسدود می گردد.

لذا از رانندگانی که قصد تردد در محور مذکور را دارند توصیه می گردد به نحوی برنامه ریزی و تردد نمایند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور نمایند در غیر این صورت از حرکت آنان جلوگیری به عمل می آید.

پلیس راه با شماره تلفن 88255555 (10 خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.

