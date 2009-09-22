جابجایی دانش آموزان قزوینی به آموزش و پرورش واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مهدی یدی همدانی در جلسه هماهنگی ستاد مهر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قزوین که عصر سه شنبه در تالار مردم برگزار شد، گفت: از آنجا که تا قبل از سال 85 هیچ نهادی در راستای نظم بخشیدن به سرویس مدارس اقدامی نکرده بود با پیش قدم شدن شهرداری نتایج مثبتی در این خصوص بدست آورده ایم.

وی افزود: براساس بخشنامه ابلاغی وزارت کشور حمل و نقل دانش‌ آموزان بر عهده سازمان تاکسیرانی و براساس مصوبه بهمن ماه سال 87، تمام مسائل حمل و نقل برعهده شهرداری است و هر دستگاهی که بخواهد در این زمینه اقدام کند باید از شهرداری مجوز بگیرد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآور شد: آموزش و پرورش در نظر دارد با حضور فرهنگیان بازنشسته موسسه‌ای برای حمل و نقل دانش‌ آموزان تأسیس کند که با راه اندازی آن، شهرداری تمامی امور مربوط به حمل و نقل دانش ‌آموزان را به آموزش و پرورش واگذار می ‌کند.



در ادامه معاون پشتیبانی آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین اظهار داشت: چند نرخه بودن کرایه‌ها، عدم رعایت تعداد سرنشین قانونی، عدم پایبندی رانندگان نسبت به حضور مداوم از جمله مشکلات سرویس‌های دانش‌ آموزان و فرهنگیان است.

علی مرادی خواستار تشکیل کارگروهی برای تأسیس شرکت حمل و نقل با شرکت نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، استفاده از رانندگان خانم برای سرویس دانش ‌آموزان دخترو تأمین خودروهای مورد نیاز سرویس مدارس در شهر و حومه شد.

وی تصریح کرد: لازم است ماموران راهنمایی و رانندگی با حضور فعال در مسیرهای پرتردد با رانندگان خاطی که مسئولیت حمل و نقل دانش‌ آموزان را برعهده دارند، برخورد قانونی کرده و تجهیزات پلیس مدرسه را در اختیار مدارس قرار دهند.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین گفت: خط کشی مسیر عابر پیاده در مقابل مدارس مشرف به خیابان، ایجاد سرعت گیر در حوالی مدارس، تسریع در انجام طرح‌های حفاری خطر آفرین، ارائه خدمات رایگان توسط اتوبوسرانی در روز اول مهر ماه از جمله درخواستهایی است که از حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری انتظار داریم در این موارد اقدام کند.

در ادامه این جلسه در خصوص حمل و نقل دانش ‌آموزان در سال گذشته توسط ‌هزار و 200 دستگاه خودروی زیر نظر تاکسیرانی و افزایش آن تا پنج هزار دستگاه در سال جاری، تهیه نرخ مصوب برای جابجایی دانش‌آموزان، استفاده از مینی‌بوس در جابجایی دانش‌ آموزان، جمع ‌آوری زباله مدارس در ساعت‌های خاص، رنگ‌آمیزی دیوار مدارس، نصب تابلوی بزرگ در سطح شهر به مناسبت اول مهر، ایجاد فضای سبز در مدارس، اهدای گل به دانش‌آموزان و معلمان به مناسبت بازگشایی مدارس توسط حاضران در جلسه مطالبی بیان شد.