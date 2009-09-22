همایش "آینده فلسطین، چالشها و رویکردها" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور بیش از دویست نفر از مسلمانان و مسیحیان برگزار شد.

در این همایش سخنرانان ضمن ارائه دیدگاههای خود و حمایت از مردم مظلوم فلسطین خواستار حمایت قاطع سازمانهای بین‌المللی از حقوق مردم فلسطین شدند.

در این همایش بیانیه‌هایی به حمایت از مقاومتها و مبارزات مسلمانان فلسطین از طرف مجمع جهانی اهل بیت (ع) شرق و جنوب افریقا، حرکت اسلامی لبنان و سازمانهای اسلامی زیمبابوه قرائت گردید.

مؤمنی سفیر ایران در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت روزجهانی قدس پیرامون وظایف خطیر مسلمانان کشورهای اسلامی جهان در برابر اسرائیل غاصب را بیان کرد.