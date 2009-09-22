امکانات ورزشی در همه ایران توزیع شده است/ اشتباه فکر می کردیم

"آسه ئو" که برای برگزاری دیدار تیم ملی فوتسال برزیل و تیم امید ایران راهی ارومیه شده است در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به برگزاری بازی فوتسال ایران و بزریل در ارومیه افزود: با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص سالن ورزشی غدیر ارومیه به خوبی می توان فهمید که امکانات ورزشی در همه جای ایران به تناسب توزیع شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون فکر می کردیم امکانات ورزشی ایران فقط در تهران متمرکز شده است خاطرنشان کرد: بر اساس بازدید های به عمل از مکان های ورزشی در ارومیه متوجه شدیم سالن های ورزشی این شهر چیزی از سالن های ورزشی تهران کم ندارند.

رئیس فدراسیون فوتبال برزیل با تاکید بر توجه مسولان ایران به توسعه ورزش در سطح شهرها بیان داشت: این امر موفقیت رشته ورزشی فوتسال و ورزش ایران را به همراه خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد، تیم های ورزشی ایران نیز بتوانند با برپایی اردوهای تدارکاتی در سطح شهرها به خوبی از امکانات و زیرساخت های موجود در این مناطق بهره کافی را ببرند.

آسه ئو در ادامه با اشاره به استقبال گرم مسئولان ورزش ارومیه از تیم ها گفت: این امر نشان از گسترش توجه به ورزش به خصوص فوتسال در ایران دارد.