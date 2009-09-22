به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، ظهر سه شنبه نماز میت به امامت حجت الاسلام غرویان امام جمعه نیشابور در میان خیل انبوه علاقمندان به سلسله جلیله روحانیت در فضایی از غم و اندوه اقامه شد.

پیکر مطهر امام جمعه سابق زاهدان تا مسجد ارگ تشییع و در ادامه در جوار آرامگاه فضل ابن شاذان صحابی چهار امام شیعه و فقیه و محدث بزرگ جهان اسلام در بخش علمای نیشابور به خاک سپرده شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان استانهای خراسان رضوی وجنوبی و سیستان و بلوچستان حضور داشتند.

آیت‌الله محمدیان بر اثر عارضه سرطان در بیمارستان شهید مصطفی خمینی در گذشت.

حاج شیخ حبیب‌الله محمدیان در سال 1321 در روستای امامیه نیشابور در خانواده‌ای مذهبی و کشاورز دیده به جهان گشود.

سال 1335 وارد حوزه های علمیه نیشابور و سپس مشهد شد و در سال 1343 برای ادامه تحصیل عازم نجف اشرف شد.

در مهرماه سال 1344 با ورود حضرت امام خمینی (ره) به عراق از درس خارج بیع مکاسب ایشان در مسجد شیخ انصاری و از سال 1345 تا 1351 به صورت متوالی از درس خارج فقه و اصول آیات عظام مرحوم خویی و سیستانی و خارج اصول آیت‌الله شهید صدر بهره برد.

در سال 1351 توسط بعثی‌ها از عراق اخراج شد و وارد حوزه علمیه قم شد و در درس خارج فقه و اصول آیت الله وحید خراسانی تا سال 1361 شرکت و به مدت 10 سال استفاده کرد.

از سال 1361 از جانب امام خمینی (ره) به عنوان امامت جمعه کاشمر منصوب شد و به مدت پنج سال در این سمت انجام وظیفه کرد.

وی در شهریور ماه 1380 به تهران عزیمت کرد و از آن تاریخ تاکنون در دفتر مقام معظم رهبری مشغول به فعالیت و همزمان در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مشغول به تدریس بود.