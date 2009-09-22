هفته دفاع مقدس زمان پاسداشت ارزشهاست

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری در جلسه شورای اداری شهرستان تاکستان به ایثارگری ها و حماسه آفرینی های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: تشریح و تبین آن دوران سخت و دشوار است زیرا در آن هشت سال ما به شرق و غرب وابسته نبودیم و با تقدیم 150 هزار شهید حتی وجبی از خاک میهن اسلامی مان نیز از کشور جدا نشد در حالیکه عراق یک میلیون و 100 هزار کشته در این هشت سال به جای گذاشت.

در این جلسه صادقی فرماندار تاکستان نیز طی سخنانی مسئولیت را فرصت خدمت به مردم و منشأ خیر عنوان کرد و خواستار مشارکت مسئولان ادارات تاکستان با بخشدار مرکزی شد.

وی به بارندگی های اخیر اشاره کرد و گفت: بارندگی های اخیر خسارتهای قابل توجهی به کشاورزان منطقه وارد کرده است که باید برای جبران خسارت اقدام شود.

وی از وجود 21 هزار هکتار باغ انگور در تاکستان خبر داد و گفت: از مجموع باغات انگور در این شهرستان تنها 12 هزار هکتار تحت پوشش بیمه قرار دارد و این در حالیست که بیمه نیز حداقل خسارت را پرداخت می کند و باید چاره ای برای جبران خسارت به کشاورزان اندیشیده شود.

در این جلسه عباس ربیعی به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی تاکستان معرفی و از خدمات باروتی بخشدار پیشین تقدیر شد.