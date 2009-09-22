۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۴

رمضانی خبر داد:

عرضه سهام شرکت گاز در بورس های خارجی

معاون وزیر نفت از احتمال عرضه بخشی از سهام شرکت ملی گاز در بورسهای خارجی خبر داد و گفت: ساخت جایگاههای سی ان جی در مجتمع های مسکونی و اداری آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر عزیز الله رمضانی امروز در نشست خبری با بیان اینکه تاکنون روشهای مختلفی برای واگذاری سهام شرکت ملی گاز ایران بررسی و به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد شده است، گفت: اخیرا سازمان خصوصی سازی با واگذاری سهام شرکت گاز در قالب هلدینگ موافقت کرده است.

وی از عرضه 40 درصد سهام شرکت گاز در قالب سهام عدالت خبر داد و افزود: همچنین بخشی از سهام این شرکت به منظور کشف قیمت اولیه در بورس عرضه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز تاکید کرد: همچنین احتمال دارد بخشی از سهام مجموعه گاز کشور در بورسهای خارجی عرضه شود.

وی با اشاره به تدوین برنامه پنجم توسعه در بخش صنعت پائین دستی گاز کشور بیان کرد: با توجه به افزایش سهم گاز در سبد انرژی کشور به 62 درصد و برنامه های توسعه آتی این صنعت، برنامه توسعه صنعت گاز نیز بر این مبنا تهیه شده است.

رمضانی با بیان اینکه با توجه به گازرسانی به عمده شهرها و روستاهای کشور گاز رسانی به واحدهای ایجاد کننده ارزش افزوده همچون صنایع، نیروگاهها و پتروشیمی در اولویت قرار دارد، خاطرنشان کرد: با توسعه گازرسانی به صنایع پیش بینی می کنیم سهم گاز در تولید درآمدهای ناخالص ملی در برنامه پنجم افزایش یابد.

 

 

