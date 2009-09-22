خاتمی نه سوروس را می شناسد و نه با وی دیدار و گفت و گو داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه بدین شرح است: با تأسف فراوان هر روز شاهد ادعاهای بی اساس نسبت به شخصیت های انقلاب و کشور و افراد و شهروندان و ایراد تهمت های ناروا به آنان هستیم. این امر اگرچه تازگی ندارد ولی اصرار بعضی محافل و رسانه ها بر این اقدام زشت، بعد از بیانات روشن رهبری معظم انقلاب در خطبه نماز عید فطر درخور تأمل است و نشان دهنده میزان صداقت دروغ پردازان در ادعای پیروی از رهبری است.

آنچه به نقل از فردی به نام جرج سوروس در پاره ای مطبوعات و رسانه ها آمده یا تیتر سازی شده است ، اساساً فاقد صحت است.

سید محمد خاتمی نه این شخص را می شناسد و نه طبعاً در داووس یا جای دیگری با ایشان دیدار و گفت و گوی شخصی یا مشخصی داشته است. البته در مجامع فراوان بین المللی که ایشان شرکت یا سخنرانی کرده اند شنوندگان فراوان داشته است و مطالب بیان شده توسط ایشان کاملاً روشن است و مسؤولان عالی رتبه نیز مرتباً چه به صورت مکتوب و چه شفاهاً در جریان قرار گرفته اند.

همچنین متن سخنان و مصاحبه ها و مطالب ایشان نیز در رسانه های جهانی و ایرانی به موقع منعکس شده است.

در خاتمه اطلاعیه دفتر خاتمی آمده است: گرچه این دروغ پردازی ها و تهمت زنی ها در وجدان بیدار مردم شریفی که اسلام و ایران و آزادی و پیشرفت و حرمت انسان را می خواهند، بی اثر بلکه دارای اثر معکوس است، ولی از بداخلاقی در جامعه و نظامی که باید مهمترین شاخصه آن راستی و اخلاق باشد به خدا پناه می بریم!!