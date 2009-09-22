تئاتر تلویزیونی "روژانو" فردا از شبکه چهار پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این تئاتر تلویزیونی به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار در یک قسمت 100 دقیقه‌ای بر مبنای فیلمنامه چیستا یثربی، به کارگردانی هنری مهدی مکارمی و کارگردانی تلویزیونی بیژن صمصامی تولید شده است.

محمد حاتمی، آذر رجبی، کیمیا مکارمی، مصطفی قربانی و مختار شکری‌پور دیگر بازیگران "روژانو" هستند. این تئاتر تلویزیونی درباره جنگ و روایتگر یک فرد شیمیایی مفقوده شده است که بعد از سال‌ها همسرش به صورت اتفاقی تصویری از او در تلویزیون می‌بیند و ...

رضا مهدیزاده طراح صحنه، حامد حامدیخواه مدیر تولید،‌ محمدامیر استیری آهنگساز، مجید گلزاریان نورپرداز، محمد خیاطان و نوروزی تصویربرداران با این پروژه همکاری داشتند.

