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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

تئاتر تلویزیونی "روژانو" فردا از شبکه چهار پخش می شود

تئاتر تلویزیونی "روژانو" به تهیه‌کنندگی غلامرضا حامدیخواه چهارشنبه اول مهرماه ساعت 21:15 از شبکه چهار پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این تئاتر تلویزیونی به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار در یک قسمت 100 دقیقه‌ای بر مبنای فیلمنامه چیستا یثربی، به کارگردانی هنری مهدی مکارمی و کارگردانی تلویزیونی بیژن صمصامی تولید شده است.

محمد حاتمی، آذر رجبی، کیمیا مکارمی، مصطفی قربانی و مختار شکری‌پور دیگر بازیگران "روژانو" هستند. این تئاتر تلویزیونی درباره جنگ و روایتگر یک فرد شیمیایی مفقوده شده است که بعد از سال‌ها همسرش به صورت اتفاقی تصویری از او در تلویزیون می‌بیند و ...

رضا مهدیزاده طراح صحنه، حامد حامدیخواه مدیر تولید،‌ محمدامیر استیری آهنگساز، مجید گلزاریان نورپرداز، محمد خیاطان و نوروزی تصویربرداران با این پروژه همکاری داشتند.

کد مطلب 951125

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