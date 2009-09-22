مشکاتیان به زادگاهش باز می گردد

حمیدرضانوربخش دوست و همکارسالهای دور و دیر پرویز مشکاتیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : بر اساس تصمیم خانواده مشکاتیان به احتمال بسیار زیاد پیکر پرویز در شهر نیشابور به خاک سپرده می شود ولی این احتمال هست که تا روز پنجشنبه نظر خانواده وی برای انتقال به قطعه هنرمندان بهشت زهرا تغییر کند.

مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد پرویز مشکاتیان ساعت 10 صبح روز پنجشنبه دوم مهرماه از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود. پرویز مشکاتیان آهنگساز،ملودی پرداز و نوازنده توانای سنتور روز گذشته در سن 54 سالگی در منزل مسکونی اش واقع در تهران درگدشت.





