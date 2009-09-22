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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۲

کشتی آزاد جهان - دانمارک

دو پیروزی و یک شکست برای کشتی گیران ایران/ میرزایی شکست خورد

دو پیروزی و یک شکست برای کشتی گیران ایران/ میرزایی شکست خورد

در دور نخست روز دوم رقابتهای کشتی قهرمانی جهان در دانمارک، کشتی گیران کشورمان صاحب دو پیروزی و یک شکست شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که از عصر امروز(سه شنبه) در شهر هرنینگ دانمارک آغاز شده است در وزن 60 کیلوگرم سید مراد محمدی در دوتایم حریف مولداوی را شکست داد.

در وزن 120 کیلوگرم فردین معصومی در یک کشتی سخت در سه تایم "مودبادزه" از گرجستان را مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد.

جمال میرزایی در وزن 84 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول در دور دوم در عین ناباوری مغلوب "سالاس پرز" از کوبا شد تا منتظر مبارزات این کشتی گیر کوبایی باشد.

در صورت راهیابی این کشی گیر به دیدار فینال، میرزایی می تواند در گروه بازنده ها شانس خود را برای کسب مدال برنز آزمایش کند.

کد مطلب 951129

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