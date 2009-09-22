جامعه باید از خطرات جنگ نرم آگاه شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار مجید ارجمند فر در جلسه علنی شورای شهر زنجان با بیان اینکه امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از اقتدار و توانمندی بالایی برخوردار هستند، افزود: نیروهای مسلح با برخورداری از آمادگی کامل روحی، ایمانی، تجهیزاتی و نظامی، می توانند مقتدر و استوار با تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم دشمنان نظام مقابله کنند.

وی تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی با جنگ عظیم نرم مواجه است و برای مقابله با آن، به هوشیاری بیشتر و حفظ و تقویت سطح آمادگی نیاز دارد.

سردار ارجمند فربه هشت سال جنگ تحمیلی و نابرابر اشاره کرد و افزود: دفاع مقدس مردم ایران آنچنان عظیم و افتخارآفرین بود که از آن به عنوان یک جهاد بزرگ دینی و ملی ملت ایران یاد می کنند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) گفت: ملت ایران، روح اعتماد به نفس و وحدت ملی را از هشت سال دفاع مقدس بیادگار دارد و امروز نیز از آمادگی لازم و قاطع جهت دفاع از ارزش، دستاورد و آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی برخوردار است.

سردار ارجمندفر با اشاره به ایجاد فتنه و نفاق در داخل کشور، ابراز کرد: همه مسئولان باید در مقابله با این تعارضات، هشیار باشند و شورا نیز به عنوان یکی از نهادهای مرتبط با قشر جامعه باید نسبت به آگاه سازی شهروندان در این خصوص اقدام کند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) گفت: زنجان به عنوان یکی از شهرهای مذهبی کشور، مورد توجه دشمن قرار گرفته است و متخاصمان با طرق مختلف همچون اشاعه فساد و فحشا و درگیر کردن جوانان با مواد مخدر، وارد میدان شدند.

سردار ارجمند فر افزود: به طوری که سپاه انصارالمهدی استان در طول یک سال گذشته هشت باند بزرگ مواد مخدر را کشف و متلاشی کرده است و طی روزهای گذشته نیز موفق به کشف محموله 850 کیلوگرمی مواد مخدر شده است که اینها نشان از عمق دشمنی با اعتقادات مردم غیور کشور به خصوص زنجان است.

وی با تاکید بر جایگاه نهاد شورا در امر اطلاع رسانی به جامعه و ایجاد احساس مسئولیت در شهروندان گفت: اگر شورا و شهرداری بتوانند مردم را نسبت به محیط زندگی خود و اموال عمومی حساس کنند و شهروندان نیز در حفظ این اعمال دقت کنند، قطعا گام بزرگی در مقابله با دشمنان برداشته می شود.