بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک در سازمان قضایی نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه‌ معاون قضایی رئیس قوه‌ قضاییه که عصر روز سه شنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران درباره نتیجه بررسی کمیته‌ سه نفره در مورد متهمان بازداشتگاه کهریزک، گفت: همه مسائلی که نسبت به قضایای اخیر مطرح بوده از جمله این مورد به صورت روزانه در دستور کار است.

وی ادامه داد: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح و به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی و بازپرس مربوطه تاکید شده که هر چه سریعتر مراحل این پرونده طی شود و مردم در جریان روند رسیدگی قرار گیرند.

معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره قصور و تقصیراتی که از سوی فرد و یا افرادی صورت گرفته است، اظهار کرد: در گزارشهای کمیته‌ مربوطه که در شورای عالی امنیت ملی است مجموعه‌ کسانی که تخلف کرده‌اند اعلام شده است.

معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا دادگاه متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار خواهد شد؟ گفت: قرار است سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به پرونده‌ کهریزک آماده شود. اگر مثل پرونده‌هایی که مردم در جریان قرار می‌گیرند در مورد این پرونده نیز مردم در جریان قرار بگیرند حتما به نفع خواهد بود زیرا مردم این دغدغه را دارند که اگر کسانی تخلف کردند در جریان روند دادرسی آنها باشند.

رئیسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری آیا احتمال تغییر در شیوه‌ برگزاری دادگاه‌های متهمان حوادث اخیر وجود دارد تصریح کرد: با توجه به تاکید رهبر انقلاب، تاکید مسئولان در قوه‌ قضاییه به ویژه رئیس قوه‌ قضاییه و همه دلسوزان آن شیوه رسیدگی در این دادگاه‌ها باید منطبق با قانون باشد و این موضوع مبتنی بر قانون مورد رسیدگی قرار گیرد و دادرسی عادلانه باشد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: به مقام معظم رهبری و مردم این اطمینان را می‌دهیم که دادگاه‌ها را بر اساس قانون و در چارچوب آیین دادرسی کیفری برگزار کنیم. همچنین محور کار دادگاه قانون است و به جد دنبال این هستیم که آیین دادرسی دقیقا مورد توجه دادگاه و دادسرا هم در تحقیق و رسیدگی و هم در بخش اجرای حکم باشد.

معاون اول قوه‌ قضاییه با اشاره به نظارت پرونده‌ها نیز گفت: طبق قانون اساسی، دیوان عالی کشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم است. در معیت دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور به ریاست دادستان کل کشور است. در سنوات اخیر قانونی تصویب شد که اول ماده‌ دو بود و اکنون ماده‌ 18 است که مواردی که از سوی ریاست قوه‌ قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، ایشان درخواست اعاده‌ دادرسی کنند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور برود.

رئیسی با بیان اینکه دفتر نظارت قضایی ویژه زیر نظر رئیس قوه تشکیل شده و در سراسر کشور نیز دفاتری وجود دارد، اظهار کرد: این بحث اکنون مطرح است که این ماده‌ قانونی بازنگری شود و آیا روش نظارت بر پرونده‌ها همین روشی باید باشد که اکنون در حال اجراست یا خیر.

وی ادامه داد: هم اکنون برخی معتقدند که ساز و کاری که امروز برای تشخیص خلاف شرع به کار می رود مناسب نیست و به عنوان مثال پیشنهاد دارند که ورودی پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور باشد. عده ای هم معتقدند که اگر تشخیص خلاف شرع با رئیس قوه‌ قضاییه است همین شکل درست است یا قابل بررسی است.

معاون اول قوه‌ قضاییه اظهار کرد: البته این بحثها میان قضات مطرح است و نظرات جمع‌بندی شده در دستور کار جلسه‌ مسئولان عالی قضایی مطرح شده است و موضوع ماده‌ 18 در دستور کار جلسه‌ مسئولان عالی قضایی قرار گرفته تا کاملا کارشناسی شود.

معاون اول قوه‌ قضاییه درباره زمان تعیین سخنگوی قوه‌ قضاییه نیز به خبرنگاران گفت: هر وقت این مقام تعیین شود شما خبرنگاران در جریان قرار می‌گیرید.