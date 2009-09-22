آمریکا در برابر ایران ناتوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "کی .تی مک فارلند" در گفتگو با شبکه فاکس نیوز، اذعان کرد آمریکا در اعمال فشار مستقیم به ایران ناتوان است.

مک فارلند که سابقه حضور در پستهای مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری نیکسون و ریگان را نیز دارد با اشاره به اینکه نمی توان برنامه هسته ای ایران را متوقف کرد، افزود: واشنگتن تاکنون چندبار به تهران پیشنهاد گفتگو داده، اما پاسخ تهران همواره این بوده است که درباره برنامه هسته ای خود گفتگو نخواهد کرد.

این مقام سابق پنتاگون تصریح کرد: آمریکا در مذاکره با ایران، برای اعمال فشار مستقیم به تهران توانایی بسیارکمی دارد .

وی در ادامه از طرح اوباما برای چشم پوشی از استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی انتقاد کرد.