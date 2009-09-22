مبادلات تجاری ایران و قزاقستان بیش از دو میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قالژان اولی تومنبای عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: 90 درصد این مبادلات، صادرات قزاقستان به ایران و 10 درصد آن صادرات ایران به قزاقستان است.

وی بر لزوم همکاری های بخش خصوصی ایران و قزاقستان برای گسترش روابط تجاری واقتصادی این دو کشور تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: دو کشور ایران و قزاقستان چون همسایه هستند باید در همه زمینه ها به خصوص کشاورزی همکاری داشته باشند.

تومنبای افزود: قزاقستان، کشوری کشاورزی است و در کنار آن صنایعی در حال رشد بوده اما مناطق غربی قزاقستان بیشتر مناطق صنعتی است و صنایع کشاورزی در آن به دلایل مختلف آب و هوایی و کمبود آب رشد نکرده است.

وی بیان داشت: این در حالیست که ایران پتانسیلهای خوبی در زمینه کشاورزی دارد و می تواند در این زمینه کشور قزاقستان را یاری کند.

مدیرکل کشاورزی منگستائو قزاقستان گفت: بخش دولتی تا آنجایی که بتواند از بخش خصوصی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و قزاقستان تلاش می کند.

تومنبای با اشاره به اینکه قزاقستان یکی از صادرکنندگان گندم در جهان است، اضافه کرد: می تواند در مقابل همکاری های اقتصادی که ایران در تامین مواد غذایی قزاقستان دارد، گندم به ایران صادر کند.