  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۱۰

مبادلات تجاری ایران و قزاقستان بیش از دو میلیارد دلار است

مبادلات تجاری ایران و قزاقستان بیش از دو میلیارد دلار است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کشاورزی استان منگستائو قزاقستان گفت: سالانه بیش از دو میلیارد دلار مبادلات تجاری بین ایران و قزاقستان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قالژان اولی تومنبای عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: 90 درصد این مبادلات، صادرات قزاقستان به ایران و 10 درصد آن صادرات ایران به قزاقستان است.

وی بر لزوم همکاری های بخش خصوصی ایران و قزاقستان برای گسترش روابط تجاری واقتصادی این دو کشور تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: دو کشور ایران و قزاقستان چون همسایه هستند باید در همه زمینه ها به خصوص کشاورزی همکاری داشته باشند.

تومنبای افزود: قزاقستان، کشوری کشاورزی است و در کنار آن صنایعی در حال رشد بوده اما مناطق غربی قزاقستان بیشتر مناطق صنعتی است و صنایع کشاورزی در آن به دلایل مختلف آب و هوایی و کمبود آب رشد نکرده است.

وی بیان داشت: این در حالیست که ایران پتانسیلهای خوبی در زمینه کشاورزی دارد و می تواند در این زمینه کشور قزاقستان را یاری کند.

مدیرکل کشاورزی منگستائو قزاقستان گفت: بخش دولتی تا آنجایی که بتواند از بخش خصوصی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و قزاقستان تلاش می کند.

تومنبای با اشاره به اینکه قزاقستان یکی از صادرکنندگان گندم در جهان است، اضافه کرد: می تواند در مقابل همکاری های اقتصادی که ایران در تامین مواد غذایی قزاقستان دارد، گندم به ایران صادر کند.

کد مطلب 951153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها