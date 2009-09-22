حاشیه های دیدار دوستانه تیم فوتسال امید ایران با برزیل

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه ، سالن غدیر شهر ارومیه از 2 ساعت پیش از دیدار دوستانه امروز مملو از تماشاگر بود. در حالی که قرار بود بلیت فروشی این بازی از ساعت 14 آغاز شود، ازدحام جمعیت باعث شد تا بلیت مسابقه زودتر از زمان اعلام شده قبلی در اختیار تماشاگران قرار گیرد.

بلیت‌های مسابقه خیلی زود به فروش رسید و بسیاری از علاقمندان به فوتسال پشت درب سالن غدیر ارومیه باقی ماندند، علاقمندانی که با وجود تاکید نیروهای انتظامی و حراستی مبنی بر اتمام بلیت مسابقه همچنان در اطراف سالن حضور داشتند.

برای پوشش خبری و تصویری دیدار دوستانه تیم فوتسال امید ایران - برزیل بیش از 40 خبرنگار از استان آذربایجان غربی و تهران به سالن غدیر ارومیه آمده بودند.

با تلاش مسئولان تربیت بدنی و هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی بازار سیاه بلیت به وجود نیامد. بلیت فروشی این مسابقه برای اولین بار بصورت اینترنتی انجام شد.

ازدحام جمعیت در اطراف سالن غدیر ارومیه بسیار زیاد بود و حتی خیابان‌های اطراف ورزشگاه را هم تحت تاثیر قرار داده بود.

دیدار تیم های فوتسال امید ایران وبرزیل از ساعت 17 آغاز شده است.