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۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۴۳

10 گلستانی در تیم ملی کبدی ایران عضویت دارند

10 گلستانی در تیم ملی کبدی ایران عضویت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: 10 ورزشکار زن و مرد گلستانی در تیم ملی مردان و بانوان رشته کبدی ایران برای شرکت در مسابقات کشور مالزی شرکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این ورزشکاران از فردا برای شرکت در مسابقات کبدی کشور مالزی اعزام می شوند.

دو سرمربی و دو داور اعزامی به این مسابقات نیز از استان گلستان هستند.

همچنین محسن منوچهری و رحمت الله کلته دو ورزشکار گلستان در مسابقات المپیک ناشنوایان افتخار آفریدند.

محسن منوچهری از بخش نوکنده روستای لیوان و تلور مقام سوم کشتی آزاد وزن 84 کیلوگرم و رحمت الله کلته از بخش گمیشان  مقام چهارمی تیمی در والیبال را در مسابقات المپیک ناشنوایان در چین تایپه کسب کردند.

همچنین حاج محمد باسط رئیس هیئت ناشنوایان گلستان به عنوان سرپرست تیم والیبال ناشنوایان کشور نیز در این دوره از مسابقات شرکت داشتند.

کد مطلب 951159

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