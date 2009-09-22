برهانی و محمدی مصدوم شدند / آمادگی زوج مورد علاقه صمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 16 و با حضور تمامی بازیکنان تیم فوتبال استقلال برگزار شد، آرش برهانی برخوردی با امیرحسین صادقی داشت که باعث مصدومیت او شد. البته شدت این آسیب دیدگی به حدی نبود که آرش از ادامه تمرین بازماند و او با مداوای کادر پزشکی به جمع سایر بازیکنان بازگشت.

در تمرین امروز استقلال ابتدا بازیکنان پس از دویدن دور زمین در پشت دروازه به 3 گروه تقسیم شده و به بازی آقاوسط پرداختند. پس از بازی آقاوسط صمد مرفاوی بازیکنان را در میانه میدان جمع کرده و نکاتی را به آنها یادآوری کرد. مرور کارهای تاکتیکی بخش دیگر تمرین آبی پوشان بود که با بازی دستگرمی به اتمام رسید.

در بازی دستگرمی که در قالب 2 تیم آبی و نارنجی برگزار شد، رضا عنایتی و سیاوش اکبرپور زوج خط حمله تیم نارنجی بودند و آرش برهانی و سید مهدی سیدصالحی نیز در خط حمله تیم آبی بازی کردند. در طول بازی عملکرد خط حمله تیم آبی به مراتب بهتر از خط حمله تیم نارنجی بود و با 3 گلی که آرش برهانی به ثمر رساند نشان داد که زوج او با سید صالحی به مراتب با مهاجمان نیمکت نشین استقلال است. در بازی آخر استقلال برهانی و سیدصالحی زوج خط حمله این تیم بودند که عملکردشان مورد تایید صمد مرفاوی قرار گرفت.

محمد محمدی، دروازه بان تیم استقلال در جریان بازی دستگرمی امروز از ناحیه مچ پا مصدوم شد و به همین دلیل قادر به ادامه بازی نشد و بهزاد غلامپور جای وی را درون دروازه گرفت.

پیش از آغاز تمرین امروز بهزاد غلامپور که گفته می شود در بازی برابر استیل آذین با سیاوش اکبرپور درگیری لفظی داشته است، دقایقی با این مهاجم جوان صحبت کرد. صحبت‌های دوستانه آنها می تواند به شایعات چند روز اخیر خاتمه دهد.

تیم فوتبال استقلال تهران ساعت 12 ظهر فردا (چهارشنبه) پیش از پرواز به مشهد یک تمرین سبک را در ورزشگاه دستگردی انجام خواهد شد. این تیم برای رویارویی با ابومسلم ساعت 15 فردا تهران را به مقصد مشهد ترک می کند.