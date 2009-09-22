نمایندگان چند کشور دیگر در اسکار هشتاد و دوم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد کمیسیون آکادمی علوم و هنرهای سینمایی صربستان این هفته بار دیگر تشکیل جلسه می دهد تا درباره میزان دیالوگ های انگلیسی "اینجا و آنجا" به کارگردانی دارکو لونگولوف تصمیم بگیرد. داستان این فیلم در بلگراد و نیویورک می گذرد و بخش زیادی از دیالوگ های به زبان انگلیسی است.

اگر "اینجا و آنجا" به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار هشتاد و دوم معرفی نشود، جای آن را فیلم سینمایی "سنت جرج اژدها را قربانی می کند" ساخته سردان دراگوجویچ می گیرد که در رای گیری برای انتخاب نماینده سینمای صربستان در اسکار 2010 دوم شده بود. این فیلم در جشنواره ترایبکا جایزه بهترین فیلم داستانی را برده بود.

در همین حال بلغارستان فیلم سینمایی "دنیا بزرگ است و رستگاری همین گوشه ها می پلکد" را به نمایندگی از سینمای این کشور برای حضور در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار هشتاد و دوم معرفی کرد. فیلم جاده ای استفان کوماندارف در جشنواره فیلم سوفیا جایزه بهترین فیلم و اثر برگزیده تماشاگران را برده است.

فیلم سینمایی "چشم انداز شماره 2" نماینده سینمای اسلوونی در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان هشتاد و دومین دوره مراسم اسکار خواهد بود. این فیلم به کارگردانی وینکو مدرندورفر برنده هشت جایزه از جمله بهترین فیلم و کارگردان از جشنواره فیلم اسلوونی شده و جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره بروکلین را هم از آن خود کرده است.

در نهایت اینکه اتحادیه فیلمسازان بوسنی و هرزگوین تصمیم گرفت فیلم سینمایی "نگهبانان شب" را به نمایندگی از سینمای این کشور به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار 2010 معرفی کند. این فیلم به کارگردانی نامیک قابیل پارسال در شصت و پنجمین دوره جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و در جشنواره براتیسلاوا نامزد دریافت جایزه بزرگ بود.

مهلت ارسال فیلم به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان هشتاد و دومین دوره مراسم اسکار اول اکتبر به پایان می رسد و مراسم این دوره هفتم مارس 2010 در لس آنجلس برگزار می‌شود. اسامی پنج نامزد نهایی اسکار این بخش هفتم فوریه اعلام خواهد شد.