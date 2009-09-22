اظهارات سخنگوی وزارت خارجه فرانسه مغایر با درک و شناخت واقعیت ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: این رویکردهای افراطی و تندروانه، تداعی کننده نقض آشکار مواضع سنتی فرانسه درقضیه فلسطین و چشم بستن بر روی واقعیات آن دارد و حمایت اشکار مقامات پاریس از جنایات رژیم صهیونیستی را برای همگان اثبات می نماید و عملا با دیدگاه و نگرش مردم فهیم فرانسه در تقبیح جنایات رژیم صهیونیستی مغایرت کامل دارد.

قشقاوی با اشاره به شکست تلاش های فرانسه برای متوقف نمودن ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در مناطق اشتغالی گفت تحقیر مستمر مقامات صهیونیستی با بی توجهی به تلاشهای مقامات فرانسه نشان دهنده ناکارآمدی سیاست های پاریس در منطقه و عدم شناخت صحیح و واقع بینانه از بحران موجود در منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: موضوع نابردباری مقامات جمهوری اسلامی ایران از سوی مسئولان مقامات فرانسوی در شرایطی مطرح می شود که رویکردهای آنان در نقض حقوق اقلیت های دینی، قومی، نژادی و همچنین نادیده انگاشتن حقوق مهاجرین، زنان و کودکان، حاشیه نشینان شهرها و زندانیان و بی توجهی دولت فرانسه به حقوق شهروندی و مطالبات صنفی، جامعه فرانسه را با ناهنجاری ها و مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است، به نحوی که این ناهنجاری ها و مشکلات به یکباره به شورش و بحران فزاینده تغییر وضعیت می دهد.

لازم به توضیح است تنها در ماه گذشته میلادی هزاران نفر از کارگران و کارمندان فرانسوی با راهپیمایی در پاریس و تعدادی از شهرهای بزرگ فرانسه خواستار تغییر سیاست های دولت برای مقابله با مشکلات داخلی بودند.