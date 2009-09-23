کاهش 70 درصدی قیمت جهانی گاز/ الجزایر میزبان سال آینده غولهای گازی

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر از کاهش 70 درصدی قیمت جهانی گاز طبیعی در تابستان سال 2009 میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: یکی از مهمترین محورهای برگزاری این اجلاس بررسی وضعیت قیمت گاز در بازارهای بین المللی است.

خطیبی با بیان اینکه پس از کاهش چشمگیر بهای جهانی نفت خام نزول قیمت گاز طبیعی نیز تاکنون ادامه داشته است، بیان کرد: اما در حالی که هم اکنون کاهش قیمتهای جهانی نفت متوقف شده و تاحدودی نیز ارتقا یافته اما بهای جهانی گاز کماکان به سیر نزولی خود ادامه می دهد.

وی کاهش جهانی قیمت گاز را یکی از نگرانی کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز در دنیا عنوان کرد و افزود: این موضوع در نشست آینده به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اوران الجزایر میزبان سال آینده غولهای گازی

به گزارش مهر، نماینده ایران در مجمع کشورهای صادر کننده گاز با اشاره به درخواست الجزایر برای میزبانی اجلاس بعدی، بیان کرد: یکی دیگر از مصوبه های وزیران عضو مجمع در نشست دوحه موافقت با درخواست الجزایر مبنی بر برگزاری اجلاس سال آینده مجمع در بهار سال آینده در اوران الجزایر بوده است.

به گفته این مقام مسئول از ابتدای سال 2010 میلادی وزیر نفت الجزایر رسما ریاست کنفرانس مجمع کشورهای صادر کننده گاز را بر اساس گردش الفبایی بر عهده خواهد داشت.

پیش از این نیز محمد علی خطیبی با بیان اینکه نشست وزارتی مجمع کشورهای صادر کننده گاز 9 دسامبر سال 2009 میلادی (18 آذر) به میزبانی قطر برگزار می شود، به خبرنگار مهر گفته بود: پیش از برگزاری اجلاس وزارتی، نشست کمیته اجرایی با حضور نمایندگان عضو تشکیل خواهد شد.