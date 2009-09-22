تیم فوتسال امید ایران هم مغلوب برزیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال برزیل دومین دیدار دوستانه خود در کشورمان را امروز مقابل امیدهای فوتسال ایران برگزار کرد. این دیدار تدارکاتی که از ساعت 17 و در سالن غدیر شهر ارومیه برگزار شد در پایان به برتری 4 بریک زردپوشان برزیلی انجامید.

برای برزیل در این دیدار دوستانه دی سوزا (2 گل)، سانتوز و تیکسرا گلزنی کردند و تک گل تیم فوتسال امید ایران هم توسط علی کیایی به ثمر رسید.

تیم ملی فوتسال برزیل که تیم‌های ملی و امید فوتسال کشورمان را به ترتیب با نتایج 4 بر3 و 4 بریک شکست داده است، فردا در سومین و آخرین دیدار دوستانه خود در ایران از ساعت 17 در سالن 12 هزار نفری آزادی مقابل شاگردان حسین شمس صف آرایی می کند.