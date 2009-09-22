محمدی بدنبال مدال برنز در مسابقات شانس مجدد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان که در شهر "هرنینگ" دانمارک جریان دارد، مراد محمدی ملی پوش وزن 60 کیلوگرم تیم ملی کشورمان پس از ناکامی در صعود به فینال این وزن، می بایست پیکارهای خود را در مرحله شانس مجدد دنبال کند.

در این مرحله محمدی برای کسب مدال برنز باید امشب با کشتی گیرانی از کشورهای انگلستان، قرقیزستان و اوکراین روبرو شود.

محمدی که با بد اقبالی از صعود به دیدار نهایی وزن 60 کیلوگرم مسابقات جهانی بازماند بسیار امیدوار است با درخشش در این سه مسابقه سنگین و حریفانی نه چندان صاحب نام بتواند دومین مدال جهانی را برای کشتی ایران از مسابقات دانمارک به ارمغان بیاورد.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان که از 31 شهریور ماه در دانمارک آغاز شده است ، فردا اول مهر به پایان خواهد رسید.