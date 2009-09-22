۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۱۶

کشتی آزاد جهان - دانمارک

فینالیست‌های 3 وزن دوم مشخص شدند/ نبرد معصومی برای مدال طلا

فینالیست‌های 3 وزن دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام دیدارهای مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان که در شهر هرنینگ دانمارک جریان دارد، عصر امروز فینالیست‌های اوزان 60 ، 84 و 120 کیلوگرم مشخص شدند.

در وزن 60 کیلوگرم "بشیک کودوخوف" از روسیه با "سلیم خان حسین‌اف" از آذربایجان برای کسب مدال طلا پیکار خواهد کرد، "جک هربرت" از آمریکا برای تعیین قهرمان وزن 84 کیلوگرم به مصاف "ابراگیم آلباتوف" از اوکراین می رود و با جدال فردین معصومی از ایران با "بلال ماخوف" از روسیه قهرمان وزن 120 کیلوگرم مسابقات جهانی دانمارک مشخص خواهد شد.

فینال این 3 وزن امشب و تا ساعاتی دیگر در شهر هرنینگ دانمارک برگزار خواهد شد. 

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان تاکنون در مسابقات جهانی دانمارک توسط مهدی تقوی به یک مدال طلا در وزن 66 کیلوگرم دست یافته است. این مسابقات فردا (چهارشنبه) به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 951203

