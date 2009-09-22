مذاکرات اوباما و نتانیاهو در فضایی از بدبینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس مذاکرات خود را در هتل مشهور والدورف استوریا شهر نیویورک آغاز کردند.



قرار است نتانیاهو و اوباما در ادامه نشست سه جانبه ای را با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار کنند که این نشست، اولین دیدار ابومازن با نتانیاهو از زمان تصدی نخست وزیری رژیم اشغالگر قدس در 31 مارس گذشته(11 فروردین) به شمار می رود.



این نشستها در حالی برگزار می شود که تلاشها برای ازسرگیری مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین به سبب پافشاری نتانیاهو بر ادامه شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطینی به بن بست رسیده است.



مذاکرات نیویورک در حالی آغاز شده که کاخ سفید روز گذشته اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا امید چندانی به نتیجه گیری از مذاکرات خود با ابومازن و نتانیاهو ندارد.



این در حالی است که برخی از گروه های فلسطینی از رئیس تشکیلات خودگردان خواسته اند در نشست سه جانبه با اوباما و نتانیاهو شرکت نکند و برخی منابع آگاه نیز از فشار کشورهای عربی بر ابومازن برای حضور در این نشست خبر داده اند.

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