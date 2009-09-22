از عملکرد شاگردانم راضی هستم/ بازی با برزیل تجربه خوبی برای ما بود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ژوراندیرو، سرمربی تیم فوتسال امید ایران در پایان دیدار مقابل برزیل در پاسخ به این سئوال که "با توجه به اینکه شما اهل برزیل هستید چه استراتژی را در دیدار مقابل این تیم در نظر داشتید؟"، گفت: من نه تنها تیم برزیل بلکه باشگاه‌ها و بازیکنان فوتسال این کشور را به خوبی می شناسم و در این راستا می گویم تیم ایران مقابل برزیل بسیار خوب بازی کرد.

وی افزود: در این دیدار 7 نفر از بازیکنان برزیلی که در جام جهانی شرکت کرده بودند در میدان حضور یافتند و این تیم در سطح بسیار بالایی ظاهر شد.

ژوراندیرو با اشاره به نتیجه بازی تصریح کرد: باید مردم ایران یادشان باشد که تیم‌شان جلوی برزیل بازی خوبی انجام داده است و کوچکترین اشتباه در مقابل این تیم می توانست نتیجه را تغییر دهد.

مربی فوتسال امید ایران افزود: تیم ایران به خوبی توانست در حملات شرکت کند، تمام توان خود را به کار گیرد و در کل بازی گروهی خوبی ارائه دهد.

وی یادآور شد: این رقابت تجربه خوبی برای ایران بود تا بتواند نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و تقویت کند.

ژوراندیرو با انتقاد از رفتار تماشاگران حاضر در سالن غدیر ارومیه گفت: من 5 سال است که در ایران ساکن هستم و در مسابقاتی زیادی حضور داشته‌ام اما در هیچ کدام از دیدارهای دوستانه چنین حرکاتی را از تماشاگران ندیده بودم.