ژنو میزبان مذاکرات 1+5 و ایران در 9 مهر / پیشنهاد جدیدی ارائه نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خاویر سولانا" با بیان این خبر درباره اینکه آیا اروپایی ها پیشنهادهای جدیدی را در این دور از مذاکرات به ایران ارائه خواهند کرد، پاسخ منفی داد و گفت : تعلیق در برابر تعلیق.



فرانس پرس در تحلیل این جمله کوتاه سولانا اعلام کرد منظور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تعلیق فعالیتهای غنی سازی اورانیوم از سوی ایران در برابر خودداری دولتهای غربی از تحمیل تحریمهای جدید بر ضد این کشور است.



این اولین نشست میان کشورهای عضو گروه 1+5 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس به عنوان پنج عضو دائم شورای امنیت در کنار آلمان با جمهوری اسلامی ایران از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما در آمریکا در اوایل سال 2009 به شمار می رود.



پیش از این قرار بود این مذاکرات روز اول اکتبر(9 مهر) در ترکیه از سر گرفته می شود.



پیشتر آمریکا اعلام کرده است برنامه هسته ای ایران اصلی ترین موضوع مورد بحث در این نشست خواهد بود.

خاویر سولانا در پاسخ به این سئوال که چرا در بسته پیشنهادی جدید ایران به موضوع هسته ای اشاره نشده است؟ اظهار داشت : این مسئله نباید، کسی را غافلگیر کند.



وی افزود : البته چنین مسئله ای(اشاره نشدن به موضوع هسته ای) معمولا در پیشنهادهایی که مطرح می کنند، اتفاق می افتد.



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نشست روز چهارشنبه 1+5 در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اطمینان دارد که شش کشور به این پرونده پایبند هستند.



وی ادعا کرد : تردیدی وجود ندارد که در پایان این نشست، بیانیه ای با اجماع صادر خواهد شد. سولانا مدعی شد هیچ شکافی در درون گروه 1+5 وجود ندارد.



وی در عین حال اعلام کرد انتظار نمی رود که پیشرفتی درباره پرونده ایران در این هفته به دست آید.



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت : بحث و رایزنی سیاسی درباره ایران صورت خواهد گرفت و گمان نمی کنم که فراتر از آن خواهیم رفت.