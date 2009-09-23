  1. استانها
  2. گلستان
۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

دانش آموزان گلستان در 2500 مدرسه تحصیل می کنند

دانش آموزان گلستان در 2500 مدرسه تحصیل می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: فعالیت آموزشی و تعلیم و تربیت در دو هزار و 561 واحد آموزشی استان در سال تحصیلی جدید آغاز شد.

عیسی پایین محلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال تحصیلی جدید بیش از 300 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در استان به تحصیل می پردازند.

وی اظهار داشت: از مجموع دانش آموزان استان بیش از 76 هزار نفر در پایه اول راهنمایی و ابتدایی تحصیل می کنند که برای حضور آنها در مدرسه جشن شکوفه ها و جوانه ها برپا شد.

وی خاطرنشان کرد: مراسم جشن شکوفه ها در هزار 250 مدرسه و جشن جوانه ها در 731 واحد آموزشی استان با حضور دانش آموزان پایه اول ابتدایی و راهنمایی برگزار شد.

به گفته پایین محلی، باتوجه به شیوع آنفلوانزای نوع A با رعایت نکات بهداشتی و توصیه آن به دیگران از شیوع آن در بین دانش آموزان جلگیری به عمل آورند و با رعایت بهداشت آمادگی های لازم را برای مقابله با این بیماری خطرناک داشته باشند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان عنوان کرد: پیش بینی می شود تا دو سال دیگر بیش از یک سوم دانش آموزان استان به این بیماری دچار شوند که تنها با رعایت بهداشت فردی و تذکرات داده شده می توان از بروز این بیماری جلوگیری کرد.

کد مطلب 951233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها