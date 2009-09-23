دانش آموزان گلستان در 2500 مدرسه تحصیل می کنند

عیسی پایین محلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سال تحصیلی جدید بیش از 300 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در استان به تحصیل می پردازند.

وی اظهار داشت: از مجموع دانش آموزان استان بیش از 76 هزار نفر در پایه اول راهنمایی و ابتدایی تحصیل می کنند که برای حضور آنها در مدرسه جشن شکوفه ها و جوانه ها برپا شد.

وی خاطرنشان کرد: مراسم جشن شکوفه ها در هزار 250 مدرسه و جشن جوانه ها در 731 واحد آموزشی استان با حضور دانش آموزان پایه اول ابتدایی و راهنمایی برگزار شد.

به گفته پایین محلی، باتوجه به شیوع آنفلوانزای نوع A با رعایت نکات بهداشتی و توصیه آن به دیگران از شیوع آن در بین دانش آموزان جلگیری به عمل آورند و با رعایت بهداشت آمادگی های لازم را برای مقابله با این بیماری خطرناک داشته باشند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان عنوان کرد: پیش بینی می شود تا دو سال دیگر بیش از یک سوم دانش آموزان استان به این بیماری دچار شوند که تنها با رعایت بهداشت فردی و تذکرات داده شده می توان از بروز این بیماری جلوگیری کرد.