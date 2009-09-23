الگوهای موفق صادراتی مازندران شناسایی می شود

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تشکیل کمیته شناسایی انتخاب صادرکنندگان نمونه در راستای شناسایی الگوهای صادرانی موفق در استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: این امر در راستای تحقق اهداف صادراتی برنامه چهارم توسعه و ارج نهادن به تلاش فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی کشور صورت گرفت.

به گفته وفایی نژاد، اعتلای فرهنگ صادراتی و تشویق صادرکنندگان برتر و به موجب دستورالعمل جدید نحوه انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی بر اساس معیارها و امتیازات تعریف شده صورت می گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران خاطرنشان کرد: این سازمان طبق سنوات گذشته درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات استان و معرفی آنان به عنوان صادر کنندگان نمونه سال 1388 است.

وی یادآورشد: برای بحث و تبادل نظر جهت آشنایی به نظام ایران کد و چگونگی اجرای آن از شرکت مجری خواسته شد نسبت به آموزش به واحدها و شرکت و تشکلها اقدام کند.