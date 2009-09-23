  1. استانها
  2. مازندران
۱ مهر ۱۳۸۸، ۲۰:۱۹

الگوهای موفق صادراتی مازندران شناسایی می شود

الگوهای موفق صادراتی مازندران شناسایی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی مازندارن اعلام کرد: الگوهای موفق در عرصه صادرات استان شناسایی می شود.

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تشکیل کمیته شناسایی انتخاب صادرکنندگان نمونه در راستای شناسایی الگوهای صادرانی موفق در استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: این امر در راستای تحقق اهداف صادراتی برنامه چهارم توسعه و ارج نهادن به تلاش فعالان عرصه صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی کشور صورت گرفت.

به گفته وفایی نژاد، اعتلای فرهنگ صادراتی و تشویق صادرکنندگان برتر و به موجب دستورالعمل جدید نحوه انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی بر اساس معیارها و امتیازات تعریف شده صورت می گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران خاطرنشان کرد: این سازمان طبق سنوات گذشته درصدد شناسایی الگوهای موفق در عرصه صادرات استان و معرفی آنان به عنوان صادر کنندگان نمونه سال 1388 است.

وی یادآورشد: برای بحث و تبادل نظر جهت آشنایی به نظام ایران کد و چگونگی اجرای آن از شرکت مجری خواسته شد نسبت به آموزش به واحدها و شرکت و تشکلها اقدام کند.

کد مطلب 951236

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها