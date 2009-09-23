اختصاص 25 میلیارد ریال برای کاهش تلفات برق در مازندران

محمد رضا سماکوش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین 47 میلیارد ریال از محل وام بانک صنعت و معدن در این حوزه تخصیص داده شد که مراحل نهایی پیگیریهای اداری این اعتبارات ملی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: تلفات بالای شبکه های فرسوده برنامه ریزان این شرکت را برآن داشت برای سرعت بخشیدن به روند بازسازی شبکه های فرسوده و کاهش تلفات به این مناطق اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیریهای بعمل آمده سالانه 70 میلیارد ریال از محل سفر ریاست جمهوری به این امر اختصاص داده شد که از ابتدای سال جاری عملیاتی شد.

به گفته سماکوش، 40 درصد این اعتبارات از منابع استانی و 60 درصد از منابع داخلی وزرات نیرو تامین و برای اجرای طرحها هزینه می شود.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق مازندران بیان داشت: ترمیم شبکه های فرسوده و رفع ضعف ولتاژ مشترکان همواره دغدغه این شرکت بوده است.

وی عنوان کرد: حجم بازسازی موردنیاز در سالهای گذشته بیشتر از منابع تخصیصی بود و عقب ماندگیهایی مزمنی در این بخش ایحاد شد که باید برطرف شود.