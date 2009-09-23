بهره برداری از بلندترین المان شهری گلستان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، المان میدان بسیج گرگان بزرگترین نماد شهری در استانهای کشور با ارتفاع بیش از 57 متر در دست ساخت است و مقرر بود هفته دفاع مقدس امسال افتتاح شود.

هر چند براساس تابلو و روز شمار اعلام شده، این المان باید در هفته دفاع مقدس امسال به بهره برداری می رسید اما به گفته مسئولان شهری گرگان، این طرح در این هفته بهره برداری نمی شود.

براساس طراحی، ورودی این میدان از ضلع شمالی به صورت زیر گذر خواهد بود و در اطراف زیرگذر پارکینگ وجود دارد تا دیگر هیچ خودرویی برای پارک، نتواند در دور میدان، توقف کند.

ساخت المان در میدان بسیج گرگان در حالی از سال 85 آغاز شد که بسیاری از کارشناسان از جمله برخی از اعضای شورای شهر گرگان با آن مخالفت کرده اند.

شهردار گرگان درباره وضعیت این المان گفت: وعده هایی برای افتتاح این المان در هفته دفاع مقدس داده شد که محقق نشده است.

ابراهیم کریمی در حاشیه بازدید خبرنگاران از طرحهای شهری گرگان افزود: ساخت این طرح که از سال 85 در ورودی شهر گرگان آغاز شد، تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح تاکنون 20 میلیارد ریال هزینه شد و تاپایان اجرای طرح 35 میلیارد ریال برآورد هزینه شده است.

به گفته کریمی، ساخت نمادی برای شهر گرگان، اجرای طرح تفریحی و توریستی در ورودی شهر از جمله اهداف اجرای این طرح است.

شهردار گرگان بیان داشت: نمادها از جاذبه‌های شهرها به حساب می‌آیند که در جذب گردشگران و معرفی شهرها تأثیر بسیاری دارد اما در بسیاری از استانها، شهرها نمادی مناسب با وضعیت اقتصادی، تاریخی و فرهنگی خود ندارند و حتی میادین خالی از هرگونه نشانه‌ای هستند.

وی یادآور شد: طرح منحصر به فرد نماد میدان بسیج گرگان که در استان گلستان به " المان بسیج " معروف است علاوه بر ارتفاع بلند ویژگی‌های دیگری هم دارد.

رستوران گردانی در بالای این سازه طراحی شده که چشم اندازی زیبا دارد و در قسمت کف، مجتمع تجاری ساخته می‌شود که دارای امکانات خدماتی خواهد بود.

المان میدان بسیج گرگان دیر یا زود به بهره برداری می رسد اما برخی از کارشناسان، منطقه قرارگیری نماد را در یک گره ترافیکی و در نقطه ‌ای پرخطر خوانده و اعتقاد دارند این نماد در منطقه‌ای واقع شده که باتوجه به بافت محلات اطراف آن چشم‌انداز جالبی ندارد.