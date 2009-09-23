کمربندی قرچک در بلاتکلیفی/مدیرکل راه استان تهران وقت ندارد

اژدر نوروزپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: بودجه طرح کمربندی قرچک که به کمربندی ورامین - پیشوا متصل می شود ، به تصویب رسید ولی تا به امروز یک ریال بودجه برای این طرح داده نشده است.

وی خاطر نشان کرد: حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس در دوره هفتم، سفر وزیر اسبق راه و ترابری و سفر وزیر جدید به قرچک در سال گذشته، هیچ کدام نتوانسته اند پروژه را پیش ببرند.

عضو شورای شهر قرچک افزود: در سفر سال گذشته وزیر راه و ترابری به قرچک، دستور واگذاری سریع عرشه پلی که در مسیر این کمربندی بر روی رودخانه باقرآباد است، صادر شد که شهرداری نیز پایه این پل را آماده کرد.

وی ادامه داد: اگر چه این پایه با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال آماده شده، ولی تاکنون علیرغم پیگیری های فراوانی که صورت گرفته و قول هایی که وزیر داده، ساخت این پل عملی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر قرچک تصریح کرد: شورای شهر تا به حال چندین بار درخواست ملاقات با مدیر کل راه و ترابری استان تهران داشته که متاسفانه وی حتی فرصت دیدار با اعضای شورای شهر قرچک را نداشته است !

وی در مورد اهمیت این کمربندی اظهار داشت: قرچک در مسیر اصلی جاده تهران - ورامین قرار دارد و به دیگر بخش ها و شهرهای شهرستان از جمله پیشوا، جوادآباد و خیرآباد متصل است.

نوروز پور افزود: نقاط پر جمعیت و کارخانه ها و تولیدی های متعددی نیز در این مسیر قرار دارد که با توجه به تردد زیاد مردم در این محدوده، اهمیت کمربندی قرچک بیشتر می شود.

وی تاکید کرد: ایجاد کمربندی قرچک از وظایف ذاتی وزارت راه و ترابری و از امور جاده ای است که هیچ ارتباطی به مسیرهای درون شهری مربوط به شهرداری ندارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: جهت احداث کمربندی، تملک نزدیک به 10 کیلومتر زمین و ملک در باند شمالی و جنوبی این طرح انجام شده است.

وی تصریح کرد: تا به امروز میلیاردها تومان از بودجه ای که باید در راستای نیازهای متعدد قرچک هزینه می شد، در این راه صرف شده است ولی کوچکترین توجهی از سوی مسئولان راه و ترابری نمی شود.