راه آهن قدیمی پاکدشت بزرگراه می شود

محمد وصالپور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت افزود: مسیر مخلوط ریزی شده راه آهن قدیمی بین پاکدشت و قرچک، پس از سالها غیر قابل استفاده مانده بود.

وی ادامه داد: حریم 35 متری موجود در این مسیر در داخل محدوده شهری است که پیشنهاد تبدیل مسیر راه آهن به بزرگراه به عنوان جاده ارتباطی بین شهری، به تصویب شورای شهر و تایید مقامات صنایع دفاع رسید.

وصالپور تاکید کرد: با اجرای این طرح و اتصال مسیر مورد نظر به شبکه معابر اصلی شهرستان پاکدشت، شش هدف عمده تحقق می یابد.

این مسئول افزود: افزایش مسیرهای ارتباطی بین شهری و کاهش بار ترافیکی جاده های موجود جهت خدمات رسانی مناسب تر به شهروندان و صرفه جویی در وقت مسافران، از جمله این اهداف است.

وی بر اقتصادی بودن اجرای این پروژه تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به مشخص بودن مسیر، وجود مصالح و آماده بودن بستر بخشی از جاده با توجه به زیرسازی انجام شده قبلی، هزینه کمی به شهرداری تحمیل می شود.

وصالپور افزود: این طرح به نفع صنایع دفاع نیز هست چرا که با اجرای این پروژه، بخشی از هزینه های صرف شده صنایع دفاع جهت اجرای پروژه راه آهن در زمان مخلوط ریزی قدیمی، تامین و پرداخت می شود زیرا شهرداری از مصالح قدیمی موجود در مسیر استفاده خواهد کرد.

وی اظهار داشت: کاهش بخشی از بار ترافیکی بلوار امام رضا (ع) و مسیرهای فرعی موجود جهت دسترسی بین شهری پاکدشت، قرچک، ورامین و اتصال به آزاد راه قم - تهران، از دیگر مزایای این طرح است.

معاون عمرانی شهرداری پاکدشت افزود: دسترسی به بزرگراه شهید بابایی (پارچین) با امتداد همین مسیر در آینده تحقق می یابد، ضمن اینکه دسترسی سریعتر شهرهای ورامین و قرچک به پاکدشت، مد نظر است.

وی خاطرنشان کرد: سهولت دسترسی سریع پاکدشت به مسیر ارتباطی شهرری و آزاد راه تهران - قم با امتداد مسیر این بزرگراه، بعد از قرچک، از اهداف دیگر این طرح است.

وصالپور افزود: فاز اول این پروژه شامل عملیات خاکبرداری و زیرسازی بخشی از مسیر که شامل دو قسمت حد فاصل بلوار امام رضا (ع) تا بلوار 45 متری سپاه به طول هزار و 59 متر و حد فاصل "یبر" تا بلوار امام رضا (ع) به طول سه هزار و 51 متر در حال اجراست.

وی بیان کرد: اعتبار فاز اول این پروژه، بالغ بر چهار میلیارد ریال برآورد و تامین شده است.