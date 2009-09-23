فردین معصومی نایب قهرمان شد/ روسیه قهرمان زود هنگام مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، فردین معصومی کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم کشورمان پس از شکست کشتی گیرانی از کشورهای گرجستان، ترکیه، کانادا و آمریکا سه‌شنبه شب در یک دیدار یکطرفه در دو تایم و با نتیجه هشت برصفر مغلوب "بلال ماخوف" از روسیه شد و به مدال نقره سنگین وزن جهان بسنده کرد. دراین وزن کشتی گیران یونان و آمریکا مشترکا سوم شدند.

در وزن 60 کیلوگرم سید مراد محمدی پس از پیروزی مقابل کشتی گیر مولداوی و شکست برابر "کودوخوف" روس در گروه بازنده‌ها کشتی گیران انگلیس و قرقیزستان را شکست داد اما در دیدار رده بندی در دو تایم مغلوب "واسیلی فدروشین" از اوکراین شد و به مقام پنجم جهان بسنده کرد. در این وزن کودوخوف روس قهرمان شد، "زلیم خان حسین‌اف" آذربایجانی برسکوی دوم ایستاد و کشتی گیران اوکراین و ازبکستان مشترکا سوم شدند.

در وزن 84 کیلوگرم نیز جمال میرزایی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مغلوب سالاس از کوبا شد و با توجه به شکست این کوبایی در جایگاه بیست و یکم دنیا قرار گرفت. در این وزن "سوخی یف" از ازبکستان که در جام حیدرعلی‌اف باکو در فینال مغلوب میرزایی شده بود به مدال طلا دست یافت "جک هربرت" از آمریکا دوم شد و کشتی گیران آذربایجان و اوکراین مشترکا سوم شدند.

در پایان روز دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان و درحالی که تنها مسابقات وزن 74 کیلوگرم باقی مانده است تیم روسیه با کسب سه مدال طلا در اوزان 60 ،96 و 120 کیلوگرم و یک مدال نقره و برنز در اوزان 66 و 55 کیلوگرم با کسب 53 امتیاز قهرمان زود هنگام چهل و یکمین دوره رقابت‌ها شد.

در حال حاضر تیم آذربایجان با کسب 39 امتیاز دوم است و تیم‌های ایران و ترکیه با کسب 32 و 27 امتیاز به ترتیب سوم و چهارم هستند و تیم اوکراین نیز با 23 امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد.

با توجه به قرعه کشتی گیران آذربایجان، ایران و ترکیه در وزن 74 کیلوگرم پیش بینی می شود تیم ایران در جایگاه سوم جهان قرار گیرد. صادق گودرزی نماینده وزن 74 کیلوگرم کشورمان امروز (چهارشنبه) از ساعت 14:30 دقیقه به وقت تهران ابتدا به مصاف هاتوس از مجارستان می رود و در صورت پیروزی مقابل این کشتی گیر اروپایی با برنده مصاف کشتی گیران لهستان و قزاقستان روبرو خواهد شد.

نکته جالب این وزن نبرد کشتی گیران روس و ترک در دور نخست است که با توجه به احتمال بالای پیروزی "چارگوش" بر حریف ترک و حضور "مراد گایداروف" کشتی گیر مطرح بلاروس در این سوی جدول شانس کشتی گیر ترک برای کسب حداقل شش امتیاز بسیار کم است و تیم کشتی کشورمان می‌تواند در صورت حذف گودرزی هم به کسب مقام سوم جهان امیدوار باشد.