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۱ مهر ۱۳۸۸، ۲۰:۱۶

30 هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در گیلان صادر شد

30 هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در گیلان صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد صدور گواهینامه اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان از صدور 30 هزار و 111 گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای طی شش ماهه نخست سالجاری توسط این اداره کل خبر داد.

مروارید افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی سه ماهه اول سالجاری تعداد 21 هزار و 234 گواهینامه در مجموع بخشهای آموزشی، ادواری، آموزشگاه آزاد و هنرستان صادر شده است.

وی عنوان کرد: این گواهینامه ها در رشته های خیاطی، صنایع دستی و هنری، خدمات بهداشتی، رایانه، خدمات، صنایع چوب، اتومکانیک، الکترونیک، متالوژی، مکانیک، عمران، مدیریت، نقشه کشی، کشاورزی، چرم، برق، صنایع فلزی، صنایع غذایی وتأسیسات صادر شده است که بیشترین تعداد گواهینامه های صادره مربوط به کارآموزان آموزشگاههای آزاد استان است.

این مسئول ادامه داد: همچنین از آغاز طرح صنعت ساختمان ( سال 87 ) و شناسایی 18 هزار و 500 کارگر صنعت ساختمان و اخذ آزمون از آنان تاکنون تعداد هشت هزار و 877 گواهینامه مهارت و پروانه برای  کارگران صنعت ساختمان استان صادر شده است.

کد مطلب 951253

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