3300 دانشجو و دانش آموز مددجوی کمیته امداد مشغول به تحصیل هستند

مهدی مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: بالغ بر چهار هزار دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد استان نیز از مراکز آموزشی فارغ التحصیل شده اند.

وی بیان کرد: کمیته امداد توانمندسازی مددجویان و احیای ظرفیتها و استعدادهای خانواده های تحت پوشش را به عنوان یکی از اهداف اصلی در دستور کار دارد.

مجلس آرا تصریح کرد: براین اساس سه هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان تاکنون خودکفا و از پوشش این کمیته خارج شده و زندگی خود را اداره می کنند.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان روند خوبی در زمینه آموزشی داشته ایم، بیان داشت: در سه سال گذشته 9 هزار مددجو از طریق سازمان فنی و حرفه ای و دیگر دستگاه های آموزش دیده اند .

وی ضمن اشاره به فعالیت های کمیته امداد استان در زمینه اشتغالزایی اظهار داشت: کمیته امداد این استان امسال در 9 هزار و 250 طرح اشتغالزایی با اعتبار حدود 150 میلیارد ریال سرمایه گذاری داشته است.

این مسئول افزود: این طرح ها 9 هزار و 250 خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان را با جمعیت 46 هزار نفر در بر گرفته است.

وی همچنین بیان داشت: این کمیته در رابطه با تامین مسکن محرومین نیز 656 واحد مسکونی با زیربنای39 هزار و 690 نفر و اعتبار 25 میلیارد ریال طراحی، نظارت و اجرا کرده و تحویل نیازمندان در شهر و روستاهای استان کرده است.

مجلس آرا یادآور شد: به رغم مشکلات اقتصادی، مشارکت مردم این استان در امور خیریه و کمک به محرومین چشمگیر است.