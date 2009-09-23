450 هزار دانش‌ آموز گیلانی روانه مدرسه شدند

سید شمس شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از این تعداد 37 هزار دانش ‌آموز جوانه در یک هزار و 500 کلاس درس مشغول به تحصیل شدند.

وی تعداد معلمان در مقاطع تحصیلی را 28 هزار نفر اعلام کرد و افزود: معلمان و همکاران آموزشی سکاندار هدایت جامعه اند و در راستای اهداف والای آموزش و پرورش حساس‌ ترین نقش را بر عهده دارند.

معاون آموزش و پرورش گیلان همچنین به نقش مشاور در دوران راهنمایی اشاره و خاطرنشان کرد: وجود مشاور به دلیل حساسیت سنی و مشکلات ویژه در این مقطع بسیار مهم است و در حال حاضر در مدرسه‌ های راهنمایی به ازای هر 12 نفر یک ساعت به عنوان مشاوره به دانش ‌آموزان تعلق می ‌گیرد.

وی همچنین کمبود نیروی انسانی را از مشکلات اصلی نظام آموزش و پرورش گیلان عنوان کرد و ادامه داد: بهترین روش آموزش و جبران کمبود نیروی انسانی تقویت تربیت معلم است که این طرح امسال از طریق طرح خدمات آموزشی جبرانی با 280 معلم تربیت معلم در سراسر استان انجام می شود.