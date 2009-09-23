تیم شهرداری یاسوج در گروه مرگ لیگ دسته 2 کشور قرار گرفت

جمشید قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: تیم شهرداری یاسوج در گروه دوم این مسابقات با تیمهای سرخ پوشان تهران، نفت اهواز، نیروی زمینی تهران، پرسپولیس زاهدان، پرسپولیس قزوین، دانشگاه لنگرود، کلارآباد مازندران و نماینده بوشهر همگروه است.

وی بیان کرد: اکثر تیم های لیگ دسته دو برای حضور در لیگ دسته اول کشور تلاش می کنند و این مسئله بر جذابیت این لیگ افزوده است.

قدیری اظهار داشت: تیم شهرداری یاسوج در راستای آماده سازی برای حضور در لیگ دسته دوم فوتبال کشور سه دیدار تدارکاتی با تیم های برق شیراز، نفت و گاز گچساران و ایران جوان بوشهر در دوهفته مانده به آغاز مسابقات برگزار می کند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج گفت: این تیم امسال به بومی گرایی در ترکیب بازیکنان دست زده و بر این اساس پس از انجام آزمایش بدنی و فنی از70بازیکن بومی، 22بازیکن را برای شرکت در تیم انتخاب کردیم.

قدیری اضافه کرد: نزدیک به 11بازیکن غیربومی را از شهرهای مختلف ایران نیز جذب کردیم که همه آنها سوابق زیادی در لیگ یک و لیگ دو و حتی لیگ برتر داشتند و امسال با تلفیقی از این بازیکنان و بازیکنان بومی در مسابقات شرکت می کنیم.

وی عنوان کرد: تیم در حال حاضر دوران آمادگی جسمانی را پشت سر می گذارد وامسال با توجه به سرمایه گذاری و برنامه ریزی خوب توسط شهرداری یاسوج، هدف صعود به لیگ دسته یک کشور است.