داوری 18 هزار و 500 اثر حاضر در جایزه کتاب سال آغاز ‌شد

دبیر اجرایی بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقدمات انجام شده برای برپایی این دوره گفت: کار داوری بیش از 18 هزار و 500 عنوان کتاب موجود در گردونه این جایزه از امروز (اول مهرماه) آغاز می‌شود.

علی شجاعی صائین به مقایسه تعداد عناوین کتب موجود در گردونه داوری این جایزه در سال‌های قبل با امسال تاکید کرد: امسال در مقایسه با سال گذشته که حدود 15 هزار و 500 عنوان کتاب در گردونه داوری جایزه کتاب سال بود 20 درصد پیشرفت در عناوین این کتابها داریم. البته در مقایسه با دو سال قبل که تنها 8500 عنوان کتاب بود، این رشد بسیار چشمگیر است.

دبیر اجرایی بیست و هفتمین جایزه کتاب سال این رشد را مرهون برگزاری 9 دوره جایزه کتاب فصل برشمرد و گفت: با توجه به آمار کتابهای چاپ اول در سال 1387 که حود 25 هزار عنوان است احتمال افزوده شدن بخش جنبی به جایزه امسال همانند سال گذشته قوی است. نکته دیگر اینکه بر اساس آمار حدود 90 درصد عناوین کتاب‌‌های موجود در گردونه داوری امسال، چاپ اولی هستند که رقابت را سخت‌تر می‌کند.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب با اشاره به فهرست داورانی که رمضانی فرانی دبیر مستعفی این جایزه در زمان فعالیت خود به دبیرخانه آن ارائه کرده است افزود: خوشبختانه ایشان پیش از آنکه از این سمت کناره‌گیری کنند، داوران جایزه کتاب سال را به ما معرفی کردند و از این بابت یک گام جلو هستیم.

وی اضافه کرد: امسال در حدود 60 گروه داوری خواهیم داشت که در هر گروه سه داور آثار را ارزیابی می‌کنند. با توجه به تغییراتی که در آئین نامه امسال صورت گرفت، هر گروه می‌تواند از چهار و در بعضی موارد پنج داور کمکی نیز استفاده کند. با این حساب ممکن است گروه‌های داوری 7، 8 نفر را شامل شوند که اگر این عدد را در 60 (تعداد گروه‌های داوری) ضرب کنیم، به حدود 420 نفر خواهیم رسید.

محمدعلی رمضانی فرانی مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد در دولت نهم که همزمان دبیری علمی جایزه کتاب سال، کتاب فصل و جوایز ادبی جلال آل احمد و پروین اعتصامی را به عهده داشت، چندی پیش از تمامی سمت‌های خود در این وزارتخانه استعفاء کرد.