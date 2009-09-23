پیامهای آموزشی آنفلوانزا با پیامک اطلاع رسانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه رخشانی مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت و رئیس کمیته آموزشی آنفلوانزای کشور ضمن اعلام این خبر افزود: در حال حاضر به دو میلیون پست الکترونیک دسترسی داریم که پیامها و توصیه‌ های پیشگیرانه در خصوص بیماری آنفلوانزای جدید را به آنها ارسال خواهیم کرد.

وی در جلسه کمیته آموزشی آنفلوانزای کشوری از نمایندگان سازمانها و دستگاههای شرکت کننده در این جلسه خواست تا تمامی دستورالعملهای مربوط به آنفلوانزا در خصوص سازمان خود را در اختیار دفتر آموزش و ارتقای سلامت قرار دهند تا به منظور اطلاع عموم در سایت www.influ.ir که از سوی اداره کل روابط عمومی راه ‌اندازی شده است، قرار گیرد.

با توجه به شیوع آنفلوانزای جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاهها، جلسه کمیته آموزشی آنفلوانزای کشوری به منظور بررسی اقدامات صورت گرفته در زمینه پیشگیری از آنفلوانزای جدید و تصمیم ‌گیری در خصوص وظایف هریک از بخشها با حضور مسئولین مرکز بیماریها و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان صدا و سیما، شهرداری تهران و سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط برگزار شد.