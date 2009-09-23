ارجاع پرونده برنجهای وارداتی به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر سرانجام شاهد آن هستیم که مسئولان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پذیرفته اند که 13 نوع برنج وارداتی غیراستاندارد و غیر قابل مصرف هستند، این در حالی است که این نوع برنجها به وفور در بازارهای مختلف کشور موجود است.

براساس اعلام این سازمان، کلیه برنجهای وارداتی با نامهای آریا، خاطره، ۱۸۱، مینویک، پاندا، محسن، مه کلاسیک، آفرین، مژده، کریستال، جادوگر، کمال ملکی و طوبا طلایی با استانداردهای بین المللی و داخلی مغایرت دارند و شهروندان باید از مصرف آنها خودداری کنند.

برنج ایرانی در انبار

در همین حال، به دنبال تبلیغات گسترده برنجهای وارداتی در صدا و سیما در ماههای گذشته، کشاورزان داخلی کشورمان متحمل هزینه های زیادی در این باره شده اند و انبارهای آنها پر از برنج ایرانی شده است.

اینکه چرا یک دفعه اعلام می شود برنجهای وارداتی غیر استاندارد بوده اند و "هشدار پشت هشدار" صادر می شود تا مردم از مصرف این نوع برنجها خودداری کنند، جای تامل دارد زیرا برنجهای وارداتی پیش از ترخیص از گمرک باید مجوز استاندارد داشته باشند!

دستور جدید سازمان استاندارد

در این میان، از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هم خبر می رسد براساس دستور رئیس این سازمان، تمام ادارات کل استاندارد در استانها موظف به بررسیهای بیشتری درباره برنجهای وارداتی شده اند.

همچنین استانداری تهران نیز وارد موضوع بررسی برنجهای وارداتی شده است که ظاهرا قرار است برخوردهای شدیدی با وارد کنندگان این نوع برنجها در صورت اثبات قطعی در غیراستاندارد بودن آنها صورت گیرد.

آماده باش گمرکات

گفته می شود در صورت دستور مقامات ارشد اجرایی، گمرکات کشور نیز اجازه ترخیص برنجهای وارداتی غیر استاندارد را تا اطلاع ثانوی نخواهند داد و برهمین اساس، گمرکات به حالت آماده باش درآمده اند.

جلسه ویژه آقای استاندار

مسئولان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز روز سه شنبه در نشست ویژه ای با استاندار تهران موضوع برنجهای وارداتی و غیر استاندارد بودن آنها را بررسی کردند.

احتمال ارجاع پرونده به مراجع قضایی

مهدی پورهاشم مدیرکل استاندارد استان تهران نیز در یک گفتگوی تلویزیونی از احتمال ارجاع پرونده برنجهای وارداتی غیر استاندارد به مراجع قضایی خبر داد و گفت: پس از پایان جلسه امروز، استاندار تهران دراین باره توضیحات بیشتری ارائه خواهد کرد.

جمع آوری برنجهای غیر استاندارد از بازار

در همین حال، یک مقام مسئول در وزارت بازرگانی به مهر گفته است: درصورت اثبات غیراستاندارد بودن برنجهای وارداتی ، آنها را از سطح بازار جمع آوری می کنیم.

این مقام مسئول که نخواست نامش در خبر ذکر شود، توضیح داده است: اگر موسسه استاندارد و وزارت بهداشت، تائیدیه نهایی را برای آلوده بودن برنجهای وارداتی به فلزات سنگین را ارایه دهند، موسسه استاندارد ملزم به جمع آوری برنجها از سطح بازار است، البته این امر مشروط به داشتن استاندارد ملی برنج در سطح کشور است.

برنجهای وارداتی سرطان زا هستند

این در حالی است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران پیش از این با اشاره به اینکه میزان پروتئین و خوراک برنج محلی به مراتب بهتر از برنجهای خارجی است، اظهار داشته است: برنج خارجی در حال عرضه در بازار سرطان زاست.

عضو هیئت مدیره انجمن برنج کشور نیز با بیان اینکه واردات بی‌رویه برنج به تولید داخل لطمه بسیاری وارد کرده است، به مهر گفته است: برنجهای خارجی که با قیمت هر کیلو گرم 500 تومان وارد می‌شوند، در بازار داخلی با قیمت 2 هزار تومان به فروش می‌رسند.

افزایش 54 درصد واردات برنج

البته با پیشنهاد وزارت بازرگانی و برای حمایت از تولید برنج داخلی در فصل برداشت سود بازرگانی واردات برنج از 21 درصد به 41 درصد افزایش یافته است.

در این میان، در 5 ماهه اول سال جاری 653 هزار تن برنج وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد رشد داشته است.

برنج را بدون مجوز استاندارد ترخیص نمی کنیم

در همین حال، معاون امور گمرکی گمرک ایران با اینکه عمده برنجهای وارداتی ترخیص شده گمرکات از کشور پاکستان بوده است، گفت: گمرک مواد خوراکی از قبیل برنج را بدون مجوز سه دستگاه اجرایی همچون سازمان استاندارد ترخیص نمی کند.

محمدرضا نادری در گفتگو با مهر با بیان اینکه مواد غذایی به خصوص برنج، گندم و چای از جمله کالاهایی هستند که گمرک برای ترخیص آنها نیاز به ارائه گواهی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفظ نباتات کشور و وزارت بهداشت دارد، تاکید کرد: چنین ادعایی که گمرک بدون مجوز این دستگاهها و وزارتخانه نسبت به ترخیص برنج اقدام کرده است، صحت ندارد.

3 دستگاه برای ترخیص برنج مجوز ترخیص صادر می کنند

معاون امور گمرکی گمرک ایران تاکید کرد: این سازمانها برای ترخیص کالاهای برنج، گندم و چای مجوز ترخیص صادر می کنند و هیچ برنجی بدون مجوز این سازمانها از گمرک قابل ترخیص نیست و این روال از سنوات قبل تاکنون وجود داشته واجرایی شده است.

وی با اشاره به این موضوع که سنوات قبل نیز برنج وارد کشور می شد و این واردات صرفا در سالجاری نبوده است، بیان کرد: برنج یکی از اقلام عمده وارداتی کشور است و به لحاظ اهمیت و حساسیت این موضوع مراجعی برای تعیین کیفیت این کالاها در نظر گرفته شده است.

مجوز ابطال مجوز واردات برنج صادر نشده است

نادری در پاسخ به این سئوال که آیا سازمانهای مربوطه مجوزهای قبلی خود در خصوص واردات برنج را ابطال کرده اند، اظهار داشت: این دستگاهها چنین کاری را انجام نمی دهند.

نحوه موضع گیری مسئولان سازمان استاندارد

وی در پاسخ به این مطلب که سازمان استاندارد اعلام کرده است که برنجهای وارداتی با مشکلات بهداشتی مواجه بوده اند و غیر قابل مصرف هستند، تصریح کرد: باید از مسئولان سازمان استاندارد سئوال کرد که آیا غیر از تست " آفلاتوکسین" کنترلهای دیگری نیز بر روی این نوع کالاها صورت می گیرد؟ که چنین اظهار نظرهایی را صورت می دهند، برخی از مسئولان سازمان استاندارد برای اینکه اذهان را نسبت به موضوعی حساس نمایند، این موارد را مطرح می کنند.

عمده برنج وارداتی از پاکستان بوده است

وی میزان برنج ترخیص شده از گمرکات کشور را طی 5 ماهه ابتدای سال جاری 654 هزارو 85 تن اعلام کرد و افزود: عمده این برنجها از کشورهای پاکستان، هند، تایلند و اروگوئه صورت گرفته است.