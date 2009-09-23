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۱ مهر ۱۳۸۸، ۹:۰۴

استقرار پلیس در اطراف مدارس برای برخورد با مزاحمان خیابانی

استقرار پلیس در اطراف مدارس برای برخورد با مزاحمان خیابانی

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور از کنترل ویژه اطراف مدارس برای برخورد با فروشندگان موادمخدر و مزاحمان خیابانی خبر داد.

سرتیپ احمدرضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید پلیس در سراسر کشور به صورت محسوس و نامحسوس اقدام به کنترل اطراف مدارس می کند تا با افرادی که قصد فروش مواد مخدر و یا ایجاد مزاحمت دارند برخورد کند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در مهر ماه آمادگی کامل برای ایجاد نظم و امنیت و روان سازی ترافیک دارد و در این رابطه برنامه ریزی کرده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور از افزایش تعداد گشتهای پلیس و پلیس راهنمایی و رانندگی همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد و از مردم خواست در روزهای اول مهر برای جلوگیری از ترافیک سنگین با ناوگان حمل و نقل عمومی سفرهای شهری خود را انجام دهند.

رادان با اشاره به اولویت پلیس در مهر ماه گفت: مرکز فوریتهای پلیسی در مهر ماه با اولویت ایجاد امنیت مدارس فعالیت و مردم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در اطراف مدارس می توانند با 110 تماس بگیرند.

وی از کنترل افراد شرور توسط پلیس امنیت خبر داد و گفت: افراد شروری که مدت محکومیت خود را طی کرده اند پس از آزادی توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی کنترل می شوند که این کنترل در مهر ماه تشدید می شود.

کد مطلب 951287

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