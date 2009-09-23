استقرار پلیس در اطراف مدارس برای برخورد با مزاحمان خیابانی

سرتیپ احمدرضا رادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید پلیس در سراسر کشور به صورت محسوس و نامحسوس اقدام به کنترل اطراف مدارس می کند تا با افرادی که قصد فروش مواد مخدر و یا ایجاد مزاحمت دارند برخورد کند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در مهر ماه آمادگی کامل برای ایجاد نظم و امنیت و روان سازی ترافیک دارد و در این رابطه برنامه ریزی کرده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور از افزایش تعداد گشتهای پلیس و پلیس راهنمایی و رانندگی همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد و از مردم خواست در روزهای اول مهر برای جلوگیری از ترافیک سنگین با ناوگان حمل و نقل عمومی سفرهای شهری خود را انجام دهند.

رادان با اشاره به اولویت پلیس در مهر ماه گفت: مرکز فوریتهای پلیسی در مهر ماه با اولویت ایجاد امنیت مدارس فعالیت و مردم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در اطراف مدارس می توانند با 110 تماس بگیرند.

وی از کنترل افراد شرور توسط پلیس امنیت خبر داد و گفت: افراد شروری که مدت محکومیت خود را طی کرده اند پس از آزادی توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی کنترل می شوند که این کنترل در مهر ماه تشدید می شود.