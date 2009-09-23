پرداخت 540 میلیون ریال زکات فطریه به کمیته امداد خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امان الله حسین پور صبح چهارشنبه در نشست خبری با اعلام اینکه در حال حاضر نیز پرداخت این فریضه با استقرار 900 پایگاه در شهرها و روستاها ادامه دارد، افزود: مسئولان کمیته امداد از ساعات اولیه روز عید سعید فطر با استقرار هزار و 100 پایگاه مبلغی بالغ بر 542 میلیون ریال فطریه و کفاره جمع آوری کردند.

وی بابیان اینکه وجوه پرداختی فطریه وکفاره از روستاها هنوز اعلام نشده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود این رقم با اعلام وجوه روستاها به یک میلیارد و 300 میلیون ریال برسد.

حسین پور گفت: پارسال مبلغی بالغ بر 804 میلیون ریال زکات فطریه و کفاره توسط مردم پرداخت شد که امید است امسال نیز باتلاش مسئولان وهمکاری مردم سخاوتمند استان رقم قابل توجهی برای رفع مشکل محرومان جمع آوری شود.

وی یادآور شد: مردم خراسان شمالی در روز قدس نیز مبلغ 23 میلیون ریال وجه نقد به مردم فلسطین کمک کردند که دراین راستا 30 پایگاه درشهرستان های این استان فعال بود.

وی با اشاره به اینکه مبلغ جمع آوری شده فطریه وکفارات را برای تامین پوشاک، درمان، اطعام، تامین هزینه های تحصیلی، خرید جهیزیه نوعروسان، احداث مسکن وایجاد اشتغال مددجویان این نهاد و در نهایت برای کمک به درماندگان هزینه می شود، گفت: از این میزان فطریه وکفارات جمع آوری شده، 160 میلیون ریال مربوط به شهرستان بجنورد، 60 میلیون ریال مربوط به شهرستان اسفراین، 45 میلیون ریال جاجرم، 220 میلیون ریال شیروان، 20 میلیون ریال مانه و سملقان، هفت میلیون ریال رازوجرگلان و 30 میلیون ریال مربوط به شهرستان فاروج است که این رقم در زمینه های مذکور برای فقرا مصرف می شود.

در خراسان شمالی بیش 35 هزار و 255 خانوار تحت پوشش حمایتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.