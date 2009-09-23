گزارش دیوان محاسبات از تخلفات صورت گرفته در تالاب انزلی

مسعود باقر زاده کریمی کارشناس مسئول تالاب انزلی با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: بررسی آخرین وضعیت و همین طور تهیه گزارش از تخلفات صورت گرفته در تالاب انزلی به رغم صورتجلسه معاونت فناوری ریاست جمهوری مهمترین دلیل حضور دیوان محاسبات در برنامه تحقیق از تخلفات صورت گرفته در تالاب انزلی است.

تهیه این گزارش علاوه بر حساسیت سازمان محیط زیست و فعالان و متخصصان محیط زیست، نشان دهنده شدت تخریب در تالاب انزلی و حساس شدن مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله است.

کارشناس مسئول تالاب انزلی پیشتر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بی توجهی وزارت راه به انجام تعهدات مقرر شده از نابودی 40 درصدی تالاب انزلی در صورت تکمیل میانگذر در این تالاب بین المللی خبر داده بود.



باقر زاده کریمی گفت: در نشستی که با حضور رئیس سازمان محیط زیست و کارشناسان این حوزه در مورد رفتارهای وزارت راه در تالاب انزلی برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که ماجرای تالاب انزلی دیگر تمام شده و تلاش ما برای متعهد کردن وزارت راه برای انجام تعهدات پذیرفته شده بی فایده بوده است و آنها کار خود را انجام می دهند.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست پیشتر با اعلام اینکه قرار است حکمیت معاون فناوری رئیس جمهوری فصل الخطاب باشد و وزارت راه بخشی از دغدغه های محیط زیست و کارشناسان و فعالان این حوزه را به رسمیت بشناسد افزود: قرار بود اداره راه دهانه پلهای میانگذر را باز کند و از ایجاد خاکریزی بیشتر دست بردارد که شریانهای حیاتی تالاب را به جد تهدید می کند و این سه کیلومتر میانگذر را به نحوی مدیریت کند که حداقل آسیبهای غیر قابل جبران به تالاب انزلی وارد نشود ولی متاسفانه گوش کسی بدهکار نیست.