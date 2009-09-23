جایگزینی 12 هزار تاکسی مورد تائید پلیس برای جابجایی دانش آموزان

سرتیپ عزیز الله رجب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته با سازمان تاکسیرانی و وزارت آموزش و پرورش 12 هزار خودرو تاکسی که صلاحیت آنها از سوی پلیس مورد تایید است با عنوان سرویس مدارس در اختیار مدارس شهر تهران قرار بگیرد.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی ادامه داد: با توجه به بازگشائی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید پلیس پایتخت با بکارگیری تمام امکانات و تجهیزات خود امنیت دانش آموزان را در معابر و اطراف مدارس تامین می کند و هم اکنون ماموران راهنمائی و رانندگی برای کنترل ترافیک از ساعات اولیه صبح در معابر حاضر شده اند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ایجاد مزاحمت افراد ولگرد برای دانش آموزان اظهار داشت: هم اکنون ماموران انتظامی به صورت محسوس و ماموران پلیس امنیت و پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت نامحسوس در اطراف مدارس مستقر شده اند تا با افرادی که برای دانش آموزان ایجاد مزاحمت و یا اقدام به فروش اقلام غیر مجاز، مواد مخدر و قرصهای روانگردان کنند برخورد کند.