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۱ مهر ۱۳۸۸، ۸:۵۲

وضعیت ادامه فعالیت اساتید بازداشتی یا احضار شده دانشگاه تربیت مدرس

وضعیت ادامه فعالیت اساتید بازداشتی یا احضار شده دانشگاه تربیت مدرس

رئیس دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه جرم و یا محکومیتی برای اساتید این دانشگاه ابلاغ نشده است گفت: طبق قوانین انضباطی هیئت علمی دانشگاههای کشور آن دسته از اساتیدی که به زندان طولانی مدت محکوم شوند اخراج خواهند شد.

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون هیچکدام از اساتید دانشگاه تربیت مدرس به جرم مشخصی محکوم نشده و تنها احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. در واقع تا به حال هیچگونه جرم و یا محکومیتی برای اساتید دانشگاه تربیت مدرس از سوی مراجع قضایی به دانشگاه و یا رئیس دانشگاه ابلاغ نشده است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: چنانچه حکمی مبنی بر محکومیت قطعی استاد دانشگاه صادر و ابلاغ شود متناسب با جرم اعلام شده موضوع در دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: ما از چگونگی و چرایی احضار و بازجویی اساتید دانشگاه به دلیل حوادث اخیر خبری نداریم و خود اساتید دانشگاه تربیت مدرس نیز ترجیح می دهند تا در این باره صحبت نکنند.

دانشجو تاکید کرد: نوع عملکرد کمیته انضباطی دانشگاه در رابطه با اساتید محکوم شده بسته به نوع جرم آنها متفاوت بوده و ممکن است موجب تعلیق چند ترم فعالیت آموزشی و یا اخراج آنها شود.

کد مطلب 951302

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