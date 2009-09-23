وضعیت ادامه فعالیت اساتید بازداشتی یا احضار شده دانشگاه تربیت مدرس

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون هیچکدام از اساتید دانشگاه تربیت مدرس به جرم مشخصی محکوم نشده و تنها احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. در واقع تا به حال هیچگونه جرم و یا محکومیتی برای اساتید دانشگاه تربیت مدرس از سوی مراجع قضایی به دانشگاه و یا رئیس دانشگاه ابلاغ نشده است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: چنانچه حکمی مبنی بر محکومیت قطعی استاد دانشگاه صادر و ابلاغ شود متناسب با جرم اعلام شده موضوع در دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: ما از چگونگی و چرایی احضار و بازجویی اساتید دانشگاه به دلیل حوادث اخیر خبری نداریم و خود اساتید دانشگاه تربیت مدرس نیز ترجیح می دهند تا در این باره صحبت نکنند.

دانشجو تاکید کرد: نوع عملکرد کمیته انضباطی دانشگاه در رابطه با اساتید محکوم شده بسته به نوع جرم آنها متفاوت بوده و ممکن است موجب تعلیق چند ترم فعالیت آموزشی و یا اخراج آنها شود.